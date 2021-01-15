Karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Karla mücadele çalışmaları

15.01.2021 17:31

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açık tutmak yoğun çaba sarf ediyor.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açık tutmak yoğun çaba sarf ediyor.

Dün geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği bölgelerde tedbir alan ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüterek, ulaşımın açık kalmasını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Spil Dağı'nın yanı sıra Demirci, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Kula ve Selendi ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla etkili olan kar yağışına karşı mesailerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı açıklamada ekiplerin özellikle kırsal mahalle yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Bu yıl hasretle beklediğimiz kar yağışı Allah'ımıza şükür geldi. Yüce Allah'tan afetsiz vermesini diliyor, sahada çalışan ve yolların açık kalması için çaba sarf eden tüm büyükşehir ve MASKİ çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karla mücadele çalışmaları
Karla mücadele çalışmaları
Karla mücadele çalışmaları
Karla mücadele çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci, Manisa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla mücadele çalışmaları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı
F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi         
17:36
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı         
16:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım         
16:10
Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti         
15:54
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı         
15:23
Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi         
14:18
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Manisa'da 1670 kişiye istihdam sağlayacak 4 enerji santrali yarın açılıyor Manisa'da 1670 kişiye istihdam sağlayacak 4 enerji santrali yarın açılıyor         
12:39
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 17:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei