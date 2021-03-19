Manisa'da karla mücadele - Son Dakika

Manisa'da il genelindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası yolların kapanmaması amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Manisa'da il genelinde kar yağışı etkili oldu. Spil Dağı Milli Parkı, Akhisar, Demirci, Gördes ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler yolların kapanmaması amacıyla kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 32 santimetreye kadar çıkarken, sürücüler ise kar lastiği, zincir ve çekme halatı kullanmaları yönünde uyarıldı. - MANİSA