Manisa'da karla mücadele başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da karla mücadele başladı - Son Dakika

Manisa'da karla mücadele başladı

7 saat önce

Manisa'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Manisa'da karla mücadele başladı, System.String[]

Manisa'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri için seferber olan ekipler, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri için teyakkuza geçti. Bu kapsamda Turgutlu, Demirci, Salihli, Gördes ve Spil Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından yoğun çaba sarf eden ekipler, kar küreme çalışmaları ile yollar açık tutuyor.


Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için ekiplerin 7/24 göreve hazır olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Spil Dağı, Turgutlu, Salihli, Gördes ve Demirci ilçelerimizde kar yağışı etkisini göstermiş olup, yer yer devam etmektedir. Yağış devam eden ve muhtemel yağış olacak ilçeler genelinde karla mücadele ekiplerimiz hazır durumdadır. Valilik bünyesinde tüm birimler ile irtibat sağlanmış olup, görevli personel ve operatörlerin iletişim bilgileri iletilmiştir" dedi. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:00 Manisa'da bir kişi eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika
20:00 Tünel Sanat Galerisi'nde 2 sergi sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
19:59 İskenderun'a yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür... - Son Dakika
19:58 Malatya'da kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da karla mücadele başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]