Manisa'da karla mücadele başladı - Son Dakika

Manisa'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri için seferber olan ekipler, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri için teyakkuza geçti. Bu kapsamda Turgutlu, Demirci, Salihli, Gördes ve Spil Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından yoğun çaba sarf eden ekipler, kar küreme çalışmaları ile yollar açık tutuyor.



Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için ekiplerin 7/24 göreve hazır olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Spil Dağı, Turgutlu, Salihli, Gördes ve Demirci ilçelerimizde kar yağışı etkisini göstermiş olup, yer yer devam etmektedir. Yağış devam eden ve muhtemel yağış olacak ilçeler genelinde karla mücadele ekiplerimiz hazır durumdadır. Valilik bünyesinde tüm birimler ile irtibat sağlanmış olup, görevli personel ve operatörlerin iletişim bilgileri iletilmiştir" dedi. - MANİSA