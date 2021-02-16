Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

16.02.2021 07:53
Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu noktalarda vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekiplerini seferber etti. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, Spil Dağı ve yüksek rakımlı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte harekete geçerek, ekiplerimizi sahada görevlendirdik. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışmalarımızı dün geceden beri aralıksız sürdürüyoruz. Merkez şantiyemiz, Akhisar, Salihli, Demirci şantiyelerimiz de yağışların devam etmesi halinde göreve hazır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağları, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranlarını mest etti Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor
Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu         
07:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki         
00:25
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor         
23:47
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim         
22:50
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı         
19:33
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu         
11:20
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 08:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei