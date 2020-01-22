Manisa'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Manisa'da karla mücadele sürüyor

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Manisa'da karla mücadele sürüyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kar yağışının etkili olduğu Gördes, Demirci, Soma'nın yüksek kesimlerinde kapanan yolları açık tutmak ve yolarda buzlanmaya karşı tedbir aldı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisalı vatandaşların kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları, güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceklerini ifade etti.

Gördes, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi
İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]