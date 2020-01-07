Manisa'da karla mücadeleye devam edliyor - Son Dakika
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Manisa'da karla mücadeleye devam edliyor

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'da karla mücadeleye devam edliyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri ve yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, " Alaşehir, Gördes, Ahmetli, Salihli, Akhisar, Selendi, Demirci, Turgutlu, Kula ve Yunuseme ilçelerinde rakımı yüksek noktalarda etkisini gösteren kar yağışına ekiplerimiz hızla müdahale ediyor. Önceden aldığımız önlemler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.


Yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Öztozlu, "Alaşehir ilçemizin Horzumkeserler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın da Gördes'in Sindelli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz görev başında. Ekiplerimiz tüm vatandaşlarımızın yanında" dedi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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