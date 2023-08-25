Karne almak için çıkıp bir daha geri dönmedi! Öğretmeniyle evlenmiş, üstelik hamile - Son Dakika

Karne almak için çıkıp bir daha geri dönmedi! Öğretmeniyle evlenmiş, üstelik hamile

Son Güncelleme: 25.08.2023 12:59

Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi B.A., karne almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın, öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı. Hamile olduğu öğrenilen genç kızın ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manisa'da karne almaya gidip eve dönmeyen, 1 ay sonra da kendisinden 30 yaş büyük muhasebe öğretmeni M.G. (48) ile evlenip hamile kaldığı belirtilen lise öğrencisi B.A.'nın (18) ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Mervan Karaca, öğretmen M.G.'nin, B.A. ile 18 yaşını doldurmadan ilişki yaşadığını söyleyerek, "Şüpheli şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi B.A., karne almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Kızları B.A.'yı arayan, Hüseyin-Oya Altınkıran çifti, kayıp başvurusunda bulundu. Aile, kızlarının karne aldığı gün, kendisinden 30 yaş büyük 2 çocuk babası muhasebe öğretmeni M.G. ile evlendiğini öğrendi. Aile, tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamadı. Evlendikten 1 ay sonra, 20 Temmuz'da baba Hüseyin Altınkıran, cep telefonuna hastaneden gelen mesajla kızının 15 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Aile, öğretmen M.G. hakkında o dönem öğrencisi olan B.A. ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Karne almak için evden çıkıp geri dönmeyen öğrenci, öğretmeniyle evlenmiş

"REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU İŞLEDİĞİ ORTADADIR"

Hüseyin-Oya Altınkıran çifti ve avukatları Mervan Karaca adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Ailenin avukatı Karaca, Kızımız B.A. henüz lise öğrencisiyken başından geçen travmatik olayları öğretmeni M.G.'ye anlatmıştır. M.G., B.A.'nın başından geçen travmatik olayları yetkili mercilere bildirmek yerine, gönül ilişkisi kurmuştur. Karne aldığı, liseden mezun olduğu gün kendisiyle nikah kıymıştır. Şüpheli M.G.'nin, henüz B. reşit olmadan birlikte olduklarına dair evrakımızı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına sunduk. İncelendiğinde M.G. ile öğrencisinin henüz reşit olmadan birlikte olduklarını ispatlamaktadır. M.G., 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçu işlediği de ortadadır. B.A, her ne kadar 18 yaşını doldurmuş olsa da eylemin gerçekleştiği dönem çocuk olduğu dönemdir. Şüpheli şahıs halihazırda öğretmenlik mesleğini sürdürmektedir. Bundan sonraki süreçte kız çocuklarının aynı eyleme maruz kalmaması için yasal süreci takip edeceğiz, şüpheli şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı.

Karne almak için evden çıkıp geri dönmeyen öğrenci, öğretmeniyle evlenmiş

"ÖĞRETMENİNİN KIZIMIZI KAÇIRDIĞINI ÖĞRENDİK"

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirten anne Oya Altınkıran, kızına evine dön çağrısında bulundu. Anne Altınkıran, Çok üzgünüm. 'Karne almaya gidiyorum' dedi. Sabah mesaj attığında 'Öğlen gibi döneceğim anne' dedi. Dönmedi, telefonla aradığımızda ulaşamadık. M.G.'nin kızımızı kaçırdığını öğrendik. Kızım okula gittiği zaman hiçbir şekilde bize bir şey söylemedi. Çok üzgünüm, avukatımız süreci takip ediyor. Gereken neyse yapılsın istiyorum. Kızım seni çok seviyorum. Senin arkandayız. Ne olursa olsun kapımız her zaman açık. Dön evine, yeter ki gel dedi.

Karne almak için evden çıkıp geri dönmeyen öğrenci, öğretmeniyle evlenmiş

"CEZASIZ KALMASI BİZİ VİCDANEN DE RAHATSIZ EDİYOR"

Baba Hüseyin Altınkıran ise Biz olaya sadece kızımız olarak bakmıyoruz, insan olarak bakıyoruz. Kızımızın öğretmeninin öğrencisine bunu yaparak cezasız kalması bizi vicdanen de rahatsız ediyor. Kızımızı elimizden geldiğince onu yanımıza almak ve arkasında olduğunu bilmesini istiyoruz. Uykularımız kaçtı, çok rahatsızız. Biz kızımızın arkasındayız. Adli süreci başlattık, şikayetçiyiz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Baba, Aile, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karne almak için çıkıp bir daha geri dönmedi! Öğretmeniyle evlenmiş, üstelik hamile - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu
13:59 Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a çılgın para gelecek
13:45 Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filminden fragman geldi
13:34 Yunan medyası Sabancı çiftinin geçirdiği kazanın ardından çekilen fotoğrafları servis etti
13:18 Hollanda basını, Twente'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram
13:00 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenleyen ekipler FETÖ'cüleri çatıda yakaladı
12:47 Oğlunu öldürüp bahçeye gömen baba 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:34 Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
12:29 Yunanistan'da denizde kaza yapan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler kurtardı
11:59 Dün 100 lira düşen altın bugün hızlı yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 14:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: Karne almak için çıkıp bir daha geri dönmedi! Öğretmeniyle evlenmiş, üstelik hamile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement