Demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti

19.07.2022 18:44

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, İsrafil İnce (42) ile Erkan S. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S, demir çubukla İnce'nin kafasına vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. İnce, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Erkan S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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