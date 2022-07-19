Organize Sanayi Bölgesi 'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, İsrafil İnce (42) ile Erkan S. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.