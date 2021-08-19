Son dakika haberleri! Manisa'da polisi bıçakla yaralayan şüphelilerden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da polisi bıçakla yaralayan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada, kendilerine müdahale eden polis memurunu bıçakla göğsünden yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Ağustos Pazar günü Yeni Mahalle Düz Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğinde görevli polis memuru Özgür İşnel, bıçakla göğsünden yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru İşnel hemen ameliyata alındı. İşnel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

6 şüpheli tutuklandı

Polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2'si çocuk, 2'si kadın toplam 10 şüphelinin olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; M.C.B. (16), "kasten adam öldürmeye teşebbüs", H.B. ve M.E. ise polis ekiplerine saldırı" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.C.B. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.B. ile K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaralı polis memuru Özgür İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.