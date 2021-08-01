Manisa'da kayalık arazide 13 dinamit lokumu bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yolu açma çalışmaları sırasında kayalık arazide, 13 dinamit lokumu bulundu.
Yakuplar Mahallesi'ndeki Çaldağı Sarıkaya mevkisinde, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli kepçe operatörü, orman yolu açarken, poşet içerisinde patlayıcı madde olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarmanın yaptığı incelemede poşette, 15 santimetre uzunluğunda 13 dinamit lokumu, yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 40 santimetre uzunluğunda 2 sivri demir ile keser bulunduğu tespit edildi.
Malzemelerin, izinsiz kazı yapan kişilerce bırakılmış olabileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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