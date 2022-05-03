Manisa'da kayalıklardan düşen kişi öldü - Son Dakika
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Manisa'da kayalıklardan düşen kişi öldü

03.05.2022 12:59
Manisa'da kayalıklardan düşen kişi öldü

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 60 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 60 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine İsmet Paşa Mahallesi'ndeki NATO Tepe mevkisine giden 112 Acil Sağlık ekibi, İsmail Yıldırım'ın (37) yüksekten düşerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yıldırım'ın arkadaşları F.C. (40), S.Ş. (41) ve S.M. (36) gözaltına alındı.

Arkadaşları, ilk ifadelerinde, birlikte alkol alırken Yıldırım'ın dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre yükseklikten düştüğünü söyledi.

Yıldırım'ın cenazesi, Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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İsmail Yıldırım, Gölmarmara, 112 Acil, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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