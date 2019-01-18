Manisa'da Kaybolan 2 Teknisyen 6 Saat Sonra Bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi yakınlarında bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı yapmak için bölgeye gelen daha sonra karda kaybolan 2 teknisyen 6 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi yakınlarında bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı yapmak için bölgeye gelen daha sonra karda kaybolan 2 teknisyen 6 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.



Olay yerinden edinilen bilgilere göre Vodafone GSM şirketinde görevli İlyas Ermiş ve Mustafa Çelik isimli teknisyenler baz istasyonu arızası için geldikleri bölgede bir noktaya kadar araçlarıyla gittiler ve daha sonra yaya olarak istasyona ulaşmaya çalıştılar. İşlerini bitirdikten sonra dönüş yolunda kar yağışının devam etmesi nedeniyle yollarını kaybettiler. Yollarını kaybeden teknisyenler saat 18.30 civarında kaybolduklarını jandarmaya bildirdiler.



Kurtarma ekipleri teyakkuza geçti



İhbarın alınmasının hemen ardından olay yerine hareket eden Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ve kurtarma ekipleri kaybolan teknisyenlerin Söğütçük ile Sarıçayır mesire sahası arasında bir bölgede olduklarını değerlendirdi.



Araçlarla ilerlemek mümkün olmayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi yol yapım bakım ve onarım Dairesi Başkanlığı ve itfaiye ekipleri bölgeye getirilen kepçe ve greyderlerin kar küremesi ile zorlu bir çalışma başlattı. Hava sıcaklığının -5,-7 arasında sürekli değiştiği rakımı yüksek bölgede kar kalınlığı da yer yer 2 metre olunca çalışmalar yavaşladı. Belli bir noktaya kadar iş makinelerinin açtığı yoldan ilerleyen ekipler daha sonra bir kepçe ile ilerleyebildi. Diğer araçların beklemeye başladığı süreçte kurtarma için başlanan saatten 6 saat zaman çoktan tüketilmişti.



Jandarma havaya ateş ederek uyardı



Kepçe yardımı ile kayıp teknisyenlerin bulunduğu yer olarak düşünülen bölgeye doğru ilerledikçe jandarma havaya ateş ederek sesle kayıplara ulaşmaya çalıştı. Yapılan bir atışın ardından kayıp teknisyenler zifiri karanlıkta gelen ekibe seslerini duyurmayı başardılar.



Buldukları bir kulübeye sığınmışlar



Kayıp teknisyenlerin buldukları bir kulübeye sığındıkları ve yaktıkları ateş ile soğuktan korunmaya çalıştıkları öğrenildi. Demirci Jandarma ve İtfaiye kurtarma ekiplerinin yardımı ile araçların gelebildiği noktaya ulaşan teknisyenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Uzun süre devam eden ve zorlu kış koşullarında bu kurtarma operasyonunda yer alan Jandarması, İtfaiyesi, Büyükşehir yol bakım ve onarım ekipleri, sağlık ekipleri zorlu bir gecenin ardından kaybolan teknisyenlere ulaşıldığı ve sağ salim bulundukları için mutlu oldular. - MANİSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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