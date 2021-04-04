Manisa'da kaybolan 70 yaşındaki adam aranıyor - Son Dakika

Manisa'da kaybolan 70 yaşındaki adam aranıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Harman (70) dün ikindi vakti evden ayrıldı. Harman'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yaya olarak Gölbaşı Mahallesi'nden ayrıldığı tespit edilen Mahmut Harman için Kula İlçe jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Kula Sulama Göleti bölgesinde ve kırsal alanda arama çalışması başlattı.

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