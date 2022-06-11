Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu - Son Dakika
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Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu

11.06.2022 14:07
Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.

Olay, Salihli'ye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba M.E.(41), jandarma ekiplerine epilepsi olan 12 yaşındaki kızı A.E'den yaklaşık 2 saattir haber alamadığını, mahallede ve çevrede araştırma yaptığını ancak çocuğunun bulamadığını, hayatından endişe ettiğini bildirdi. Kayıp başvurusunda bulunulması üzerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ile birlikte 9 asayiş timi, 1 trafik timi, 2 JASAT, 2 cezaevi sevk timi ve KOM timi olmak üzere toplam 55 personel arama çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 buçuk saatlik aramalar sonucunda 12 yaşındaki kız çocuğu A.E, merada bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen A.E. daha sonra ailesine teslim edildi. - MANİSA

Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu
Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu

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Kaynak: İHA

Jandarma, Yeşilova, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu - Son Dakika

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