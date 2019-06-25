Son Dakika Haberleri: Manisa'da kaybolan çocuk tarlada bulundu
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Manisa'da kaybolan çocuk tarlada bulundu

57 dakika önce

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde evinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu tarlada bulundu.

Manisa'da kaybolan çocuk tarlada bulundu, System.String[]
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde evinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu tarlada bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güldede Mahallesi'nde Mustafa-Behiye Tağıl çiftçinin çocukları Gökmen Tağıl, akşam saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma iz köpeği ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen arama sonucu küçük çocuk, evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tarlada bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tağıl, anne ve babasına teslim edildi.
Baba Mustafa Tağıl, çocuğunun bulunmasından dolayı ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:28 Kaynak: AA
Jandarma, Ahmetli, Manisa, Güncel
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