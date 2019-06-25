Manisa'da kaybolan çocuk tarlada bulundu

Manisa
'nın Ahmetli
ilçesinde evinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu tarlada bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güldede Mahallesi'nde Mustafa-Behiye Tağıl çiftçinin çocukları Gökmen Tağıl, akşam saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ve jandarma ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Jandarma
iz köpeği ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen arama sonucu küçük çocuk, evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tarlada bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Tağıl, anne ve babasına teslim edildi.
Baba Mustafa Tağıl, çocuğunun bulunmasından dolayı ekiplere teşekkür etti.