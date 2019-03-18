Manisa'da Kaybolan İşitme Engelli Ölü Bulundu
57 dakika önce
Manisa'da kayıp olarak aranan işitme engelli tarlada ölü bulundu.
Manisa
'da kayıp olarak aranan işitme engelli tarlada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre
ilçesi Örencik
Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Mehmet Akçora'dan (53) dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Mahalle sakinleri ve jandarma ekipleri, dün akşamdan beri bölgede arama çalışması yaptı.
Tarlada hareketsiz halde bulunan Akçora'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçora'nın cesedinin yanında çok sayıda hap görüldü.
Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, otopsi için Manisa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:57 Kaynak: AA
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