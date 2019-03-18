Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kaybolan İşitme Engelli Ölü Bulundu

Manisa'da Kaybolan İşitme Engelli Ölü Bulundu

57 dakika önce

Manisa'da kayıp olarak aranan işitme engelli tarlada ölü bulundu.

Manisa'da Kaybolan İşitme Engelli Ölü Bulundu, System.String[]
Manisa'da kayıp olarak aranan işitme engelli tarlada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Örencik Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Mehmet Akçora'dan (53) dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Mahalle sakinleri ve jandarma ekipleri, dün akşamdan beri bölgede arama çalışması yaptı.

Tarlada hareketsiz halde bulunan Akçora'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçora'nın cesedinin yanında çok sayıda hap görüldü.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, otopsi için Manisa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel
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