Son Dakika Haberleri: Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
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Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

1 saat önce

Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıpMANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise aranıyor.
Olay, saat 16.30 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi'nde bulunan gölde meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara ilçesinden gelen 5 kişi, 4 metrelik kayığa binerek göle açıldı. Kayığın şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olması sonucu, 5 kişi göle düştü. Olayı gören çevredeki balıkçılar 3 kişiyi kurtarırken, kayıp iki kişi için bölgeye jandarma, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Emre SAÇLI/SALİHLİ, (Manisa), (DHA)-
Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:31 Kaynak: DHA
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