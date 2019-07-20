Son Dakika Haberleri: Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

11 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise aranıyor.
Olay, saat 16.30 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi'nde bulunan gölde meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara ilçesinden gelen 5 kişi, 4 metrelik kayığa binerek göle açıldı. Kayığın şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olması sonucu, 5 kişi göle düştü. Olayı gören çevredeki balıkçılar 3 kişiyi kurtarırken, kayıp iki kişi için bölgeye jandarma, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.


Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz fırkateynindeki güçler İran'ın alıkoyduğu gemiyi kurtaramadı Son dakika! ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: "S-400'ler bizi hayal kırıklığına uğrattı" Deniz kıyısında vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu Maçka Parkı'nda genç kıza dehşeti yaşatan 3 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 23:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]