Manisa'da kayıp başvurusu yapılan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa'da kayıp başvurusu yapılan kişi evinde ölü bulundu

16.04.2022 16:25
Manisa'da kayıp başvurusu yapılan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 3 ay önce kayıp başvurusu yapılan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 3 ay önce kayıp başvurusu yapılan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de ikamet eden E.C, 3 ay önce jandarmaya giderek müstakil evde yalnız yaşayan 73 yaşındaki babası Salih C. için kayıp başvurusu yaptı.

Babasının akli dengesinin yerinde olmadığını, zaman zaman evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını belirten E.C, Salih C'yi son olarak 2 yıl önce gördüğünü bildirdi.

Jandarma tarafından metruk hale gelmiş evde yapılan detaylı aramada Salih C'nin cenazesi bulundu.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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