Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu

18.03.2022 17:43

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı kişinin yakılarak gömülmüş cesedine ulaşıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı kişinin yakılarak gömülmüş cesedine ulaşıldı.

Salihli ilçesindeki evinden 16 Mart'ta otomobiliyle ayrılan 61 yaşındaki Yunus Şahin'in evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

Yapılan incelemede Şahin'in kullandığı otomobilin Turgutlu'da olduğu belirlendi. Otomobili kullandığı belirlenen Ö.G. (31) gözaltına alındı.

Ö.G'nin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları Şahin'i tabancayla öldürdüğünü ve Sarıbey Mahallesi'ndeki bir tarlaya gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Kan izlerinin tespit edildiği tarlada yapılan kazıda Yunus Şahin'in yakılarak gömülmüş cesedine ulaşıldı.

Ö.G'nin ağabeyi A.G'nin de (34) gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu
Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu
Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu
Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu
Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu
Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu

YORUMLAR
500
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:04:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement