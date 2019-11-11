Son Dakika Haberleri: Manisa'da kayıp muhtarı arama çalışmaları beşinci gününde
Son Dakika Güncel Manisa'da kayıp muhtarı arama çalışmaları beşinci gününde

Manisa'da kayıp muhtarı arama çalışmaları beşinci gününde

6 saat önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kayıp ihbarı verilen Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'i arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılmaya başlandı.

Manisa'da kayıp muhtarı arama çalışmaları beşinci gününde, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kayıp ihbarı verilen Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'i arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılmaya başlandı.

Kullandığı otomobil 7 Kasım'da mahalleye yakın bir konumda farları ve camları açık halde terk edilmiş olarak bulunan ve kayıp ihbarı verilen Bayram Çenesiz'in bulunması için Jandarma ve AFAD ekiplerinin oluşturduğu 20 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda dün bölgedeki gölet ve derelerde dalış yapan İzmir Deniz Polisi Kurbağa Adamları'nın herhangi bir ize ulaşamadığı belirtildi.

Bugün Killik, Gündoğdu ve Mestanlı bölgelerinde devam eden aramalarda iz takip köpeği de kullanılıyor.

Köprübaşı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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