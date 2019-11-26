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Manisa'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

6 saat önce

Manisa'da 34 gün önce kayıp ihbarı yapılan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayete ilişkin gözaltına alınan eşi ve eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

Manisa'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı, System.String[]

Manisa'da 34 gün önce kayıp ihbarı yapılan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayete ilişkin gözaltına alınan eşi ve eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

Ahmetli ilçesinde 34 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

Arama çalışmaları sürerken Özyürek'in eşi N.Ö, eşinin cinayet sonucu hayatını kaybettiğini itiraf etti.

N.Ö'nün polise verdiği ifadede, gönül ilişkisi yaşadığı H.A'nın eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü söyledi. N.Ö. ve H.A, gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A'nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide gömülü halde kafatası ve kemiklerle giysi parçaları buldu.

Bulunan ceset parçalarının Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Turgut Özyürek'in eşi N.Ö. ve gönül ilişkisi yaşadığı H.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Turgutlu İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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