Manisa'da kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Manisa'da kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

05.07.2022 13:18
Manisa'da kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kendisinden 1 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kendisinden 1 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı. Termal görüşlü drone ile beraber 47 personel ve 25 vatandaşın katıldığı arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Hanife Eralp'ten (80) haber alamayan yakınları durumu Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bölgede Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş komutanlığı timi, 3 JASAT personeli, 11 AFAD personeli, 3 Salihli ANDA personeli, 1 MAT Personeli, 3 AKUT personeli, 2 İz takip unsuru personeli ve 1 iz takip köpeği olmak üzere 47 personel, yaklaşık 25 vatandaş ile 3 kilometre çapında alanda arama çalışması yapıldı.

Öte yandan, termal görüşlü dron ile gece saatlerinde de devam eden arama çalışmalarında Hanife Eralp'ten iz bulunamadı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gölmarmara, Jandarma, Termal, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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