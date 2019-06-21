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Manisa'da kaza: 5 yaralı

30 dakika önce

Manisa'da kaza: 5 yaralıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sürücüsü, kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırınca karşı şeride geçerek duvara çarptı.

Manisa'da kaza: 5 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sürücüsü, kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırınca karşı şeride geçerek duvara çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde bulunan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünde giden 06 EY 7880 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Dündar (48), kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen Babaemir Demir (53) yönetimindeki 50 AC 317 plakalı TIR'a çarpmamak için bir anda direksiyonu kırdı. Sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, duvara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Mustafa Dündar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Dündar (55), R.D. (87), Mehmet Dündar (56) ve Ali Dündar (52) yaralandı. Otomobilde sıkışan R.D. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri otomobilden sızan yağ nedeniyle kayganlaşan yola talaş dökerek önlem aldı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Manisa'da kaza: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:28 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, Güncel
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