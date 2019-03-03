Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kaza: 6 Yaralı

Manisa'da Kaza: 6 Yaralı

1 saat önce

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Manisa'da Kaza: 6 Yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Halkavlu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Emin Kıral yönetimindeki 10 ZP 788 plakalı otomobil, Gelenbe Mahallesi yönünden  Balıkesir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden Yahya Sak yönetimindeki 45 F 2632 plakalı otomobile çarptı. Kazada, iki otomobilde bulunan toplam 6  kişi yaralandı. Karayolundaki diğer sürücülerin durumu bildirilmesi üzerine, olay çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından Kırkağaç ve Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Kırkağaç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

Gelenbe, Kırkağaç, Güncel
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