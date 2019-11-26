Son Dakika Haberleri: Manisa'da kaza yapan sürücü 240 promil alkollü çıktı
Son Dakika Güncel Manisa'da kaza yapan sürücü 240 promil alkollü çıktı - Son Dakika

Manisa'da kaza yapan sürücü 240 promil alkollü çıktı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü araç kullanırken kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

Manisa'da kaza yapan sürücü 240 promil alkollü çıktı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü araç kullanırken kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.A. (50) yönetimindeki 35 EFM 68 plakalı otomobil, İzmir Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında önce orta refüje çarparak karşı şeride geçti, daha sonra yol kenarındaki refüje vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Polis ekiplerinin aracını çalıştırmak isterken bulduğu sürücünün, yapılan kontrollerinde 240 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada yara almayan S.A. gözaltına alındı.

Bu arada ehliyetine 6 ay süre ile el konulan sürücüye, 5 bin 600 lira ceza kesildi.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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