Manisa'da kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden anne ile 7 aylık bebeği, yan yana defnedildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tenzile Uysal (26) ile bebeği 7 aylık Elif Zümra Uysal'ın cenazeleri, Turgutalp Mahallesi'nde evlerinden uğurlanarak Ambarcı Camisi'ne getirildi.

Kazada eşini ve bebeğini yitiren Mücahit Uysal ayakta güçlükle durabildi, 7 aylık bebeğinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tenzile Uysal'ın babası Sabahattin ve Remziye Telligöz de gözyaşı döktü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve bebeğinin cenazeleri yan yana Soma Belediye Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Engin K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Olay-

Dün E.K'nin kullandığı 35 VRD 40 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarpmış, anne ve bebeği hastanede yaşamlarını yitirmişti.