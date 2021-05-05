Manisa'da kazan fırlatan çaycıya, 5 bin lira destek ödemesi geldi - Son Dakika

Manisa'da kazan fırlatan çaycıya, 5 bin lira destek ödemesi geldi

05.05.2021 11:37

17 günlük tam kapanma nedeniyle, işletmesi kapatıldığı için zor durumda kalan ve destek alamayan çaycı, çay kazanını sokağa attı. Bu durum, Manisa Valiliği'ni harekete geçirdi. Zor durumda kalan vatandaşa 5 bin 100 lira destek ödemesi yapıldı.

Saruhanlı ilçesinde kıraathane işleten Ufuk Üçkan, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan tam kapanma döneminde geçinemediğini ve desteklemeden yararlanmadığını öne sürerek çay kazanını sokağa attı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Manisa Valiliği'nden sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından açıklama geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada, salgınla mücadele sürecinde vefat ve vaka sayılarını düşürebilmek için bazı esnafın iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği, bazılarına ise belirli kısıtlamalarla faaliyetine devam etmesine izin verildiği hatırlatıldı.

"5 BİN 100 LİRALIK DESTEK ALDI"

Kısıtlamalardan mağdur olduğunu öne süren Saruhanlı ilçesinde kıraathane işleten Ufuk Üçkan'a çeşitli tarihlerde destekleme ödemeleri yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte Ufuk Üçkan'a Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 19 Nisan 2020 tarihinde bin lira, 15 Aralık 2020 tarihinde 600 lira olmak üzere toplamda bin 600 lira, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 'Gelir Kaybı Desteği' adı altında 3 ay boyunca biner lira olmak üzere toplam 3 bin lira ve Saruhanlı Belediye Başkanlığınca 500 lira nakdi yardım yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile faaliyetlerine ara veren ve gelir kaybı yaşayan esnafımıza devletimiz çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uyarak salgınla mücadelede başarılı olacağımıza ve tüm kısıtlamaların en kısa sürede kaldırılacağına inanıyoruz."

Manisa'da kazan fırlatan çaycıya, 5 bin lira destek ödemesi geldi

Saruhanlı, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Manisa'da kazan fırlatan çaycıya, 5 bin lira destek ödemesi geldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (17)
  • Aklimda deli sorular : Acaba firlatilan cay kazani zarar gordumu? . Eyer kirilmissa 5100 liraya yeni bi kazan almak zorunda onuda ala bilirse. Yine elde var sifir... Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • son söz: Bu şekilde devam ederlerse ilk seçimde %20yi geçemezler halkın sesini duymazlıktan geliyorlar.. Milletin dayanacak gücü kalmadı artıkkkkkkkkkkkkkkk...... Cevap Yaz 24 5 Yayından Kaldır
  • ALİ: BENDE BAŞVURDUM HALA GELMEDİ HIRSIZLIKMI YAPALIM GASP MI YAPALIM NAPALIM İNTİHARLAR ARTTI İÇ SAVAŞ ÇIKACAK AZ KALDI Cevap Yaz 19 4 Yayından Kaldır
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