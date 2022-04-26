Kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı

26.04.2022 02:10

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesini ayağından vuran kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesini ayağından vuran kişi gözaltına alındı.

Adakale Mahallesi 1901 Sokak'ta oturan F.B'nin (35), temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesi B.B. (65) ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan F.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı
Kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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