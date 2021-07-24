Manisa'da kendi vücudunu yaralayan kocasının elindeki bıçağını almaya çalışan eşi de yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştıkları sırada kendini bıçakla yaralayan koca ile ona engel olmak isterken yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Peker Mahallesi'nde yaşayan M.K. ve E.K. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, M.K'nin mutfaktan aldığı bıçakla kendisini göğsünden ve omzundan yaraladığı öğrenildi.

Eşinin kendisine zarar vermesine engel olmak isteyen E.K, eşinin elindeki bıçağı almak isterken yaralandı.

İhbar üzerine çiftin evine gelen sağlık ekipleri, çifti ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.