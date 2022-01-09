Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Ekipler, şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.
Sürücünün uyarılara rağmen kaçmaya başlaması üzerine araç kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçtaki E.A'nın (22) cinsel saldırı suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
E.A, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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