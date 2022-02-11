Üye Girişi
Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11.02.2022 17:32
Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün uyarılara rağmen kaçmaya başlaması üzerine araç kovalamaca sonucu durduruldu.

Otomobildeki T.Ş'nin (27) nitelikli yağma suçundan hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

T.Ş, işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:38:38. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement