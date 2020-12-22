Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören Kıbrıs gazisi Ramazan Karakurt, vefat etti.

68 yaşındaki Ramazan Karakurt için öğle vakti Emir Hıdır Bey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Karakurt'un ailesi, yakınları, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup katıldı.

Karakurt'un cenazesi, namazın ardından Soma Belediye Mezarlığında toprağa verildi.

Karakurtun'un Soma Devlet Hastanesinde bir haftadır yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilirken, pandemi süreci nedeniyle cenazesi için askeri tören düzenlenmediği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Soma Şubesi'nin de cenazeye katılamadığı bildirildi.