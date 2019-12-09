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Manisa'da kimliği belirsiz kişiler, mezar taşları ve çeşmeleri kırdı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kabristanda, 60'a yakın mezar taşı ve 10 çeşme, kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Manisa'da kimliği belirsiz kişiler, mezar taşları ve çeşmeleri kırdı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kabristanda, 60'a yakın mezar taşı ve 10 çeşme, kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İlçe Kabristanı'nda mezar taşlarının ve çeşmelerin kırıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.


Ekipler yaptıkları incelemelerde 60'a yakın mezar taşının ve 10 çeşmenin kırıldığını belirledi.

Ziyaretçilerden Hatice Eruzun, gördükleri manzara karşısında içlerinin acıdığını belirterek, "15 yıl önce kızımı kaybettim. Her hafta sonu onu ziyarete geliyoruz. Bazı zararları görüyorduk ama bu kadar çok değildi. Şimdi baktık ki tüm mezarlara zarar vermişler. Kızımın mezarına da zarar vermişler. Bu hafta sonu geldiğimizde mezarların taşlarının ve çeşmelerin kırıldığını fark ettik. Kimse bunların nasıl olduğunu bilmiyor. Güvenlik yok mu burada? Bu mezarlığın bir sorumlusu yok mu? Neden kimse ilgilenmiyor?" diye konuştu.

Polis ekipleri, mezarlıklara zarar veren kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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