Manisa'da kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 59 bin 274 lira ceza uygulandı.
İlçeye bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde T.A'ya (51) ait kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, adreste bulunan 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza kesti.
T.A. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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