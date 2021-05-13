Manisa'da kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

T.A. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

İlçeye bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde T.A'ya (51) ait kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, adreste bulunan 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza kesti.

Manisa 'nın Kula ilçesinde kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 59 bin 274 lira ceza uygulandı.

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