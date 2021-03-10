Manisa'da kiraz üreticisinin yeni sezon umudu çiçeklenen ağaçlarla arttı - Son Dakika

Manisa'da kiraz üreticisinin yeni sezon umudu çiçeklenen ağaçlarla arttı

10.03.2021 11:13
Manisa'da kiraz üreticisinin yeni sezon umudu çiçeklenen ağaçlarla arttı, System.String[]

Erkenci kiraz çeşitlerinin üretildiği ve kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'da üreticiler, çiçeklenen ağaçlarla yeni sezon heyecanı yaşıyor.

Erkenci kiraz çeşitlerinin üretildiği ve kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'da üreticiler, çiçeklenen ağaçlarla yeni sezon heyecanı yaşıyor.

Halk arasında baharın müjdecisi olarak görülen cemrelerin, sırayla havaya, suya ve toprağa düşmesiyle kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki kiraz bahçeleri beyaza büründü.

Erkenci "Cristobalina" cinsi kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla oluşan görsel şölen, fotoğraf severler tarafından kaydedildi.

Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, AA muhabirine, hafta başında yaşanan soğuklar nedeniyle ağaçların tam anlamıyla uyanmadığını, çiçek açan ağaçların üreticiyi mutlu ettiğini ifade etti.

Üreticinin, hazırlıklarını tamamladığını, artık yeni sezonu beklediğini aktaran Kocagöbek, "Ciddi bir soğuk zararı beklemiyoruz. Yüzde 5 civarında bir soğuk zararı gözükse de bu bizim için aslında olumlu bir gelişme. Çünkü bu kirazın daha kaliteli olacağının, pazarda da talep göreceğinin işareti." diye konuştu.

Kocagöbek, erkenci çeşitlerle birlikte yaklaşık 130 bin ton rekolte beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak biz erkenci çeşitlerden ziyade ihracat kirazı olarak değerlendirdiğimiz 'Ziraat 0900' türü kirazımızın rekoltesini önemsiyoruz. Çünkü bizim asıl üretim ve gelir kalemimiz bu türde. 70 bin ton civarında Ziraat 0900 rekoltesi tahmin ediyoruz. Dünyada etkili olan salgından dolayı bilhassa Avrupa'daki çiftçi bizim kadar üretemedi. Bu sene çok çok ümitliyiz. Çünkü devletimizin üreticiye sahip çıkmasından dolayı çok güzel bir pazar ve hasat sezonu bekliyoruz."

"7 Nisan'da hasada başlamayı hedefliyoruz"

Bölge üreticilerinden Metin Koyuncu da sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve hasadı beklediklerini belirterek, "Dünyada 1500'e yakın kiraz türü var ancak kuzey yarımkürede en erken kiraz, bizim bölgemizde yetişiyor. Bu kirazımız, Cristobalina türüdür. Şu an çiçeklerimiz açmış durumda. Bu tür kirazımız, çiçekten 40 gün sonra meyve verir. Buna göre inşallah 6-7 Nisan gibi sezonun ilk kirazının hasadına başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bölgenin önemli bir kiraz üretim merkezi olduğuna dikkati çeken Koyuncu, "Bölgemiz artık erkenci kirazın başkenti oldu. Erkenci bölge olmamız nedeniyle, üretilen kiraz, katma değerli olduğu için genelde ihraç ediliyor. Erkenci tür Cristobalinada havaların bir ısınması bir soğuması dolayısıyla bir miktar verim kaybı var. Ancak bizim ana ürünümüz olan ve yoğun olarak yetiştirilen 'Ziraat 0900' dediğimiz ihracat kirazında şu an için bir zarar söz konusu değil." diye konuştu.

Koyuncu, görsel şölen sunan kiraz çiçeklerinin görenlerin ilgisini çektiğini, çevreden bazı fotoğrafseverlerin bahçesine gelerek, ağaçları ve polen toplayan arıları fotoğrafladığını sözlerine ekledi.

Kiraz ağaçlarını fotoğraflamaya gelen Gizem Azboy, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik öğrencisi olduğunu belirterek, "Okuduğum bölümden de olsa gerek, fotoğrafa meraklıyım. Üniversiteler, salgın tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimde olduğu için ben de memleketimdeki güzellikleri fotoğraflıyorum. Şehirde bu manzarayı görmek çok zor. En erken kiraz, bu bölgede çıkıyor, çiçekleri ve ağaçları çekmek için benim için güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Sancaklıbozköy, İhracat, Manisa, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da kiraz üreticisinin yeni sezon umudu çiçeklenen ağaçlarla arttı - Son Dakika Ekonomi


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