Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi - Son Dakika

Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi

6 saat önce

Vatandaşlar İZMİR (AA) Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi.

Vatandaşlar İZMİR (AA) Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi.

Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi

Deprem, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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