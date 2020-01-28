Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi - Son Dakika

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Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi
6 saat önce
Vatandaşlar İZMİR (AA) Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Vatandaşlar İZMİR (AA) Manisa'da Kırkagaçdaki deprem İzmir'de hissedildi.
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