Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

08.07.2022 23:38
Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yukarı Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan M.Y'nin (45) evine, husumetli olduğu komşusu M.Ç. (42) geldi.

Komşular arasında "bahçe" nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, M.Ç'ye tüfekle ateş açtı.

Kavgayı duyan M.Ç'nin akrabaları da olay yerine gelerek M.Y'yi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahla yaralanan M.Ç, Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine, M.Y. ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Hastanelerde tedavileri süren M.Ç. ile M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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