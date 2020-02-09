Manisa'da komşularının öldüğünden şüphelendiği kişi hastanede çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da komşularının öldüğünden şüphelendiği kişi hastanede çıktı - Son Dakika

Manisa'da komşularının öldüğünden şüphelendiği kişi hastanede çıktı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde komşularının öldüğünden şüphelendiği kişinin trafik kazasında yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirlendi.

Manisa'da komşularının öldüğünden şüphelendiği kişi hastanede çıktı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde komşularının öldüğünden şüphelendiği kişinin trafik kazasında yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirlendi.

7 Eylül Mahallesi Kutluk Sokak'ta ikamet eden İsmail Karagöz'ü (61) günlerdir görmeyen komşuları, yalnız yaşayan adamın evde ölmüş olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi.

Olayın ihbar edilmesi sonrası adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karagöz'ü uzun zamandır görmediklerini belirten komşuları ekiplere, sokakta bir koku olduğunu, yalnız yaşayan kişinin evde hayatını kaybetmesinden şüphelendiklerini belirtti.

Şahsın evine girmek üzere hazırlık yapan ekiplerin ulaştığı İsmail Karagöz'ün oğlu, babasının trafik kazası geçirdiğini, bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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