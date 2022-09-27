Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Manisa'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Manisa'da uygulanmaya başlandı

27.09.2022 15:11
Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Manisa'da uygulanmaya başlandı

Manisa'da kontrol noktalarına belirli aralıklarla konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçları plaklarından tespit ediyor.

Manisa'da kontrol noktalarına belirli aralıklarla konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçları plaklarından tespit ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulamaya konulan EGEDES, seyir halindeki araçların egzoz gazı emisyonlarının yapılıp yapılmadığını tespit ederek otomatik tutanak oluşturuyor.

Söz konusu sistem, Manisa'da da belirli periyotlarda kenti çevre illere bağlayan kara yollarındaki kontrol noktalarında kullanılmaya başlandı.

Sistem üzerinde yapılan tespitlerde, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 2 bin 815 lira ceza uygulanıyor.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, EGEDES, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Manisa'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Manisa'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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