Manisa'da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Manisa'da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü İsmet Akaydın (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü İsmet Akaydın (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Salihli'nin Çayköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Akaydın'ın kullandığı 45 SC 0088 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Akaydın, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akaydın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akaydın'ın evli olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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