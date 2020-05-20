Manisa'da kontrolden çıkan hafriyat tırı tren yoluna girdi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri bölgede önlem alırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle, tren seferlerinde aksama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Varol 'un kullandığı 45 AAE 056 plakalı hafriyat tırı, Manisa Doğu Çevreyolu'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Şarampolü geçen tır, tren yolunda durdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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