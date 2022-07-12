Manisa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

12.07.2022 15:53
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli- Gölmarmara yolu Karayahşi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Gölmarmara yönüne gitmekte olan H.D.(33) idaresindeki 38 FZ 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, takla atarak ters döndü. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan B.D.(29), M.G.D.(1), K.N.D.(2) ve M.A.D.(7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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