Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Kağan Athan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sarıgöl 'den Alaşehir yönüne gitmekte olan Yasemin Athan (32) yönetimindeki 45 KB 2890 plakalı otomobil Elemli bölgesinde kontrolden çıkarak üzüm bağına devrildi.

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