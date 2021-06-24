Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazada, sürücü Behsat E. ile otomobildeki Mahmut E, Resul E, Binnur E. ve Kadriye E. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin başka bir otomobile ve park halindeki tıra çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

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