Manisa'da köpek dövüşüne dronlu baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da köpek dövüşüne dronlu baskın - Son Dakika

Manisa'da köpek dövüşüne dronlu baskın

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir arazide köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri tarafından dövüş alanı dronla kaydedildi.

Manisa'da köpek dövüşüne dronlu baskın, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir arazide köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri tarafından dövüş alanı dronla kaydedildi. Dronu fark eden insanlar kaçışmaya başlarken, olayla ilgili 33 kişiye toplam 27 bin 100 TL para cezası kesildi, 5 kangal cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.


Manisa'nın Salihli ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde bir arazide bugün sabah 07.00 sıralarında köpek dövüşü yaptırılacağı istihbaratını alan Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ve 8. JASAT timi ile müşterek yapılan operasyon sonucunda 5 kangal cinsi köpek ve köpek dövüştürdüğü tespit edilen B.Y. (19), Ş.M.Ç. (19) ve T.A. (48) isimli şahıslar yakalandı. Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şahıs hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 11. Maddesi kapsamında 21 bin 490 TL para cezası uygulanırken, suça konu köpekleri taşıyan 3 araç da yedi emin otoparkına çektirildi.


Ayrıca köpek dövüşünü seyretmeye gelen 30 kişiye de kabahatler kanunundan toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı. Dövüştürülen 5 kangal cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.


Jandarma tarafından yapılan operasyonda dron da kullanılırken, dövüş alanında dronu fark eden insanların kaçışmaları kameralara yansıdı. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:43 Kaynak: İHA
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