Manisa'da köpekleri zehirleyen tarla sahibi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tarlasına giren köpekleri tarım ilacıyla zehirlediği iddia edilen kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emlakdere Mahallesi'nde iki köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, hareket etmekte zorlanan ve ağzında köpükler bulunan köpeklerin tarlanın muhtelif noktalarında içine tarım ilacı konulmuş, ekmek ve salam nedeniyle zehirlendiğini belirledi.

Zehirlenen köpekler, olay yerine çağrılan Yunusemre Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü.

Köpekleri kasıtlı bir şekilde zehirlediği iddiasıyla tarla sahibi R.G. hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla işlem başlatıldı.