Manisa'da korkutan deprem - Son Dakika

Manisa'da korkutan deprem

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu.

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin yıkıma neden olup olmadığı araştırılırken vatandaşlar panik halinde sokağa fırladı.

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Uzun zamandır deprem fırtınası yaşayan ve durağan bir döneme giren Manisa, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki bir depremle yeniden büyük korku yaşadı. Deprem Manisa'nın komşu illeri ve ilçelerden de büyük bir şiddetle hissedilirken depremde can kaybı veya yaralanma olup olmadığı, depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda araştırmalar devam ediyor.


Depremin en fazla hissedildiği Akhisar ilçesinde de insanlar panik halinde kendilerini dışarıya atarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Depreme encümen toplantısında yakalanan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Saruhanlı'da 5.5 büyüklüğünde deprem yaşadık. Belediyede encümen toplantısındaydık. Belediye binamız müthiş sallandı. Kendimizi dışarıya zor attık. Saruhanlı'da yaşayan hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Yaralananlar varsa acil şifalar diliyorum. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Ekibimizle birlikte sahaya çıkıp hasar tespiti yapacağız. Tüm Saruhanlımıza geçmiş olsun" dedi.


Öte yandan depremin hemen ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Manisa Valiliği şu bilgiler verdi:


"26.06.2020 tarihinde saat 10.21'de merkez üssü İlimiz Saruhanlı İlçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar bulunmamakla birlikte, hasara yönelik tarama çalışmaları devam etmektedir." - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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