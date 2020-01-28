Manisa'da korkutan deprem (7) - Son Dakika
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Manisa'da korkutan deprem (7)

6 saat önce

KIRKAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI'NDA DEPREM TOPLANTISIManisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından ilçeyi ziyaret etti, bilgi aldı.

Manisa'da korkutan deprem (7), System.String[]

KIRKAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI'NDA DEPREM TOPLANTISI

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından ilçeyi ziyaret etti, bilgi aldı. Vali Deniz, ardından Kırkağaç Kaymakamlığı'nda, Manisa İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Manisa Çevre Şehircilik İl Müdür Vekili Günay Özcan ve Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz ile toplantı yaptı.

Öte yandan Valilik'ten yapılan açıklamada, "28.01.2020 tarihinde saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma olmamıştır. 22.01.2020 tarihinde Akhisar merkezli yaşanan deprem sonrası Karakurt Mahallesi'nde ağır hasar gören metruk binanın duvarında meydana gelen göçük dışında ilçede herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa),


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
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