Manisa'da korkutan deprem (9) - Son Dakika
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Manisa'da korkutan deprem (9)

6 saat önce

MANİSA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİManisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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MANİSA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
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