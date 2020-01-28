Manisa'da korkutan deprem (9) - Son Dakika

Manisa'da korkutan deprem (9)
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MANİSA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİManisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
MANİSA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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